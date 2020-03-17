Профильные министерства получили ряд решений для борьбы с распространением SARS-CoV-2 - Шмыгаль

КИЕВ. 17 марта. УНН. Профильные министерства получили во время заседания правительства "важные поручения", на фоне борьбы с распространением коронавирусной инфекции в пределах страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Шмыгаль отметил, что кроме важных решений, Правительство Украины предоставило "важные поручения" в профильные министерства:

проработать вместе с сетями ретейлеров перечень товаров, экспорт которых следует ограничить;

оценить количество средств, необходимых для доплаты в размере 1000 грн гражданам, имеющим пенсию менее 5000 грн;

подготовить письмо и обращение к МВФ о предоставлении финансовой поддержки для преодоления последствий короновируса.

"Впереди еще много работы, но объединив усилия, мы способны все преодолеть", - резюмировал премьер.

Напомним, 16 марта в Киеве лабораторно подтверждены два случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Всего в Украине зафиксировано пять подтвержденных случаев инфекции.

Как сообщал УНН, ранее Кабинет министров запретил железнодорожное, авиа, автобусное междугороднее и межобластное пассажирское сообщение в Украине с 12:00 18 марта, в течение 17 марта планово будет вводиться запрет на работу метрополитена. Возможность передвигаться общественным транспортом в пределах города — ограничат.

Вспышка и распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Ухань в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Напомним, начиная с 00:00 понедельника, 16 марта, в Украину прекратили пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска. Исключением на въезд могут быть иностранцы, имеющие постоянное или временное проживание в Украине.

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