Президент: Оставаться дома - это лучший способ борьбы с коронавирусом

КИЕВ. 17 марта. УНН. Введение карантина в Украине должно предотвратить масштабное распространение коронавируса. В этой ситуации самое правильное — максимально ограничить посещение общественных мест. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в эфире программы “Свобода слова”, передает УНН со ссылкой на Офис Президента Украины.

“Где распространяется коронавирус? Там, где есть большое скопление людей. Мы должны не ждать увеличения количества больных в Украине — мы должны закрыть все, что можем, где есть большое скопление людей”, — сказал Зеленский.

Он добавил, что закрытие метрополитена в этом случае оправдано, поскольку там ежедневно бывает большое количество пассажиров.

“Просто как человек, а не как Президент я хотел бы, чтобы все были дома. Это — лучший вариант борьбы с коронавирусом. Но если мы едем и пользуемся транспортом — пожалуйста, маршрутки, такси, троллейбусы, трамваи”, — отметил Владимир Зеленский.

Он напомнил, что в этих видах общественного транспорта было рекомендовано перевозить не более 10 пассажиров — для маршрутных такси и 20 — для троллейбусов и трамваев.

Глава государства отметил, что понимает волнения граждан по перемещению на работу, но в вопросе борьбы с вирусом, который быстро распространяется, власть должна сделать все, чтобы количество больных не росло.

“То есть мы решаем приоритетные вопросы. Приоритет — жизни людей. Потом — работа”, — добавил он.

Владимир Зеленский также подчеркнул, что пенсионеры, которые получают меньше пяти тысяч гривен, получат от государства дополнительную финансовую поддержку.

По словам Президента, разрабатывается и программа помощи одиноким пожилым людям по доставке продуктов питания и товаров первой необходимости, поскольку многие из них физически не может выйти в магазин или аптеку.

Напомним, 16 марта в Киеве лабораторно подтверждены два случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Всего в Украине зафиксировано пять подтвержденных случаев инфекции.

Как сообщал УНН, ранее Кабинет министров запретил железнодорожное, авиа, автобусное междугороднее и межобластное пассажирское сообщение в Украине с 12:00 18 марта, в течение 17 марта планово будет вводиться запрет на работу метрополитена. Возможность передвигаться общественным транспортом в пределах города — ограничат.

Вспышка и распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Напомним, начиная с 00:00 понедельника, 16 марта, в Украину прекратили пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска. Исключением на въезд могут быть иностранцы, имеющие постоянное или временное проживание в Украине.