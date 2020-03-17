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Госдепартамент осудил Китай за попытку переложить вину за коронавирус на США

Госдепартамент осудил Китай за попытку переложить вину за коронавирус на США

КИЕВ. 17 марта. УНН. Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с высокопоставленным китайским дипломатом выразил “решительные возражения” по поводу попыток Китая переложить вину за распространение коронавирусной инфекции COVID-19 на Соединенные Штаты. Об этом сообщили в Госдепартаменте США, передает УНН со ссылкой Голос Америки.

Беседуя в понедельник с директором Канцелярии по иностранным делам Коммунистической партии Китая Яном Цзечи, Помпео отметил, что “сейчас не время распространять дезинформацию и нелепые слухи”, сообщается в заявлении официального представителя Госдепартамента Морган Ортагус.

В пятницу США вызвали посла Китая для того, чтобы выразить протест относительно комментариев Пекина о том, что, возможно, коронавирус в Ухань принесли американские военные.

Напомним, президент США Дональд Трамп считает, что вспышка коронавируса в США закончится в июле-августе.

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Источник: УНН
Теги: США, Китай, Коронавирус
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