Рада начала внеочередное заседание

КИЕВ. 17 марта. УНН. Верховная Рада Украины начала внеочередное заседание, на котором планирует рассмотреть законопроект о предотвращении коронавируса в Украине, передает корреспондент УНН.

Так, парламентарии собрались на внеочередное заседание для рассмотрения ряда вопросов, в частности, планируется рассмотреть законопроект о предотвращении эпидемии коронавируса в Украине.

Также, согласно повестке дня, планируется рассмотреть во втором чтении законопроекты №2538 о повышении доступности лекарственных средств и №2539 об освобождении от уплаты НДС на ввоз закупленных государством лекарств.

Кроме того, нардепы планируют рассмотреть проект постановления по организации работы ВРУ на период карантина.

Добавим, на заседании ВРУ присутствует Премьер-министр Денис Шмыгаль, а также заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко.

Напомним, после заседания фракции "Слуга народа" член фракции Александр Качура заявил, что в Верховной Раде Украины состоится несколько внеочередных заседаний, на которых будут рассматриваться вопросы, связанные с эпидемией коронавируса в Украине.