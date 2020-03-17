Регистрация | Вход |
USD: 25,86 0,9365  EUR: 29,05 0,8204 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 17 марта 2020 10:01
Получить тестовый доступ
Внеочередное заседание ВР
Эксклюзивные новости УНН
В Госпогранслужбе сообщили о ситуации на пунктах пропуска с Польшей
В Госпогранслужбе сообщили о ситуации на пунктах пропуска с Польшей
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
10470
Версия для печати

Рада начала внеочередное заседание

Рада начала внеочередное заседание

КИЕВ. 17 марта. УНН. Верховная Рада Украины начала внеочередное заседание, на котором планирует рассмотреть законопроект о предотвращении коронавируса в Украине, передает корреспондент УНН.

Так, парламентарии собрались на внеочередное заседание для рассмотрения ряда вопросов, в частности, планируется рассмотреть законопроект о предотвращении эпидемии коронавируса в Украине.

Также, согласно повестке дня, планируется рассмотреть во втором чтении законопроекты №2538 о повышении доступности лекарственных средств и №2539 об освобождении от уплаты НДС на ввоз закупленных государством лекарств.

Кроме того, нардепы планируют рассмотреть проект постановления по организации работы ВРУ на период карантина.

Добавим, на заседании ВРУ присутствует Премьер-министр Денис Шмыгаль, а также заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко.

Напомним, после заседания фракции "Слуга народа" член фракции Александр Качура заявил, что в Верховной Раде Украины состоится несколько внеочередных заседаний, на которых будут рассматриваться вопросы, связанные с эпидемией коронавируса в Украине.

Источник: УНН
Теги: ВР, Коронавирус
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.