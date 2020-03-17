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Шмыгаль призвал Раду принять закон о предотвращении коронавируса

Шмыгаль призвал Раду принять закон о предотвращении коронавируса

Денис Шмыгаль

КИЕВ. 17 марта. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал Верховную Раду Украины принять законопроект о предотвращении коронавируса в Украине. Об этом он сказал во время своего выступления на внеочередном заседании ВРУ, передает корреспондент УНН.

"Мы делаем и принимаем все необходимые меры, в которых нуждается Украина. Мы не хотим сделать панику, чтобы напугать население, но мы не можем и медлить. Как показывает мировой опыт, промедление стоило много жизней", - сказал Шмыгаль.

По его словам, решения должны быть быстрыми, при необходимости жосткими.

"Подготовленный и предложенный сегодня законопроект позволяет нам смягчить последствия для экономики и для каждого отдельного гражданина. Поэтому, конечно, буду просить вас поддержать этот законопроект и знаю о единстве, которое есть сегодня в парламенте перед лицом кризиса", - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, МВД предлагает ввести административную и уголовную ответственность за нарушение правил карантина при короновирусе. В частности, штраф за нарушение правил карантина, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм может составлять от 17 тыс. до 32 тыс. гривен.

Источник: УНН
Теги: ВР, законопроект, Коронавирус, Денис Шмыгаль
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