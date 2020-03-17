Правительство готово ввести чрезвычайное положение по всей Украине в случае необходимости

КИЕВ. 17 марта. УНН. Правительство готово к введению чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса в случае такой необходимости. Об этом на внеочередном заседании ВРУ сказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"В дальнейшем, в случае необходимости, мы готовы к внедрению чрезвычайного положения в Украине так же, как делает большинство стран Европы. Если это будет необходимо, то мы к таким решениям готовы. Предложения подготовлены и будут предоставлены (как действовать - ред.)", - сказал Шмыгаль.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при необходимости готов ввести чрезвычайное положение в Украине из-за коронавируса SARS-CoV-2.



