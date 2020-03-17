В МВД объяснили, зачем украинцам нужны остановка метро и самоизоляция

КИЕВ. 17 марта. УНН. Остановить и ограничить движение общественного транспорта в Украине сейчас необходимо для того, чтобы остановить распространение вируса. Об этом заявил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"Только один пациент, больной коронавирусом, если он об этом знает, если он будет ездить, ходить по улицам, заходить в магазины, он может быть угрозой для других.... Коронавирус - это особо опасная болезнь, которая передается воздушно-капельным путем, как грипп и ОРВИ. Это означает, что, если ничего не делать, 80% граждан могут заболеть", - отметил представитель МВД.

По его словам, в настоящее время смертность от вируса в Италии - 5-6%, то есть на 1 млн заболевших может быть 50 тыс погибших, особенно пожилого возраста.

"Поэтому все действия власти сейчас направлены именно на то, чтобы остановить распространение вирусов. Мы считаем, это необходимый период, чтобы переждать до начала лета, потому что все вирусы поражаются ультрафиолетом от солнца. Именно поэтому мы ожидаем, что нам надо остановить эпидемию. Если мы ее остановим, то дальше все будет хорошо", - объясняют он.

"Почему это так важно остановить метро и транспорт. Дело в том, что один человек, не зная, что он болен, или зная, заражает 5 человек, эти 5 людей могут заразить еще по 5 человек - это будет уже 25, затем 625, затем 3 тыс., затем 15 тыс., 75 тыс., 250 тыс., и потом это будут миллионы. Поэтому самое главное - это остановить распространение вируса. Наиболее опасным местом для заражения является общественный транспорт. Поэтому было принято тяжелое решение, но мы делаем это для того, о остановить эпидемию. Лучше чтобы у нас никто не заболел", - отметил Геращенко.

По его словам, контролировать все ограничения на транспорта будет полиция.

"У нас есть для этого все рычаги. Мы предупреждаем всех владельцев пассажирских перевозок, что они обязаны делать по закону", - сказал замминистра.

Он заявил, что надеется, что многие граждане в государстве будут прислушиваться и останутся на самоизоляции.

"Эти две недели крайне необходимы для того, чтобы проявились все те, кто приехал в Украину из Европы, из других стран, чтобы у них проявилась болезнь и мы могли полностью посчитать тех лиц, которые являются зараженными на коронавирус", - добавил он.

Напомним, правительство Украины приняло неотложные и жесткие меры по предотвращению распространения коронавируса SARS-CoV-2.