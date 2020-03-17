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Пандемия коронавируса: нардепы пришли в Раду в масках

Пандемия коронавируса: нардепы пришли в Раду в масках

КИЕВ. 17 марта. УНН. На внеочередное заседание Верховной Рады, посвященное борьбе с COVID-19, несколько народных избранников пришли в медицинских масках, информирует УНН.

Так, в частности, в маске появилась нардеп от ОПЗЖ Наталия Королевская. Через защитное средство ее выступление плохо слышно.

Кроме того, медицинскую маску надела депутат от "ЕС" Ирина Геращенко. Защитить себя сегодня решила и заместитель председателя ВРУ Елена Кондратюк.

Напомним, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании во вторник приняла в целом проект закона о внесении изменений в законодательство, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавируса.

Источник: УНН
Теги: ВР, защита, Коронавирус
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