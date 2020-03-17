Новости: Политика
Вторник, 17 марта 2020, 09:06 • Саша Картер • 6810
Пандемия коронавируса: нардепы пришли в Раду в масках
КИЕВ. 17 марта. УНН. На внеочередное заседание Верховной Рады, посвященное борьбе с COVID-19, несколько народных избранников пришли в медицинских масках, информирует УНН.
Так, в частности, в маске появилась нардеп от ОПЗЖ Наталия Королевская. Через защитное средство ее выступление плохо слышно.
Кроме того, медицинскую маску надела депутат от "ЕС" Ирина Геращенко. Защитить себя сегодня решила и заместитель председателя ВРУ Елена Кондратюк.
Напомним, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании во вторник приняла в целом проект закона о внесении изменений в законодательство, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавируса.
Источник: УНН