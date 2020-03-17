Рада временно освободила от уплаты НДС ввоз закупленных государством лекарств

КИЕВ. 17 марта. УНН. Парламентарии на внеочередном заседании приняли в целом законопроект №2539 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, которыми временно освобождаются операции по закупке медицинских товаров за средства государственного бюджета от налогообложения налогом на добавленную стоимость. Соответствующее решение поддержали 295 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроектом предлагается временно до 1 января 2023-го освободить от налогообложения налогом на добавленную стоимость операции по, в частности, ввозу на таможенную территорию Украины лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, закупаемых лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения, предусмотренных для выполнения программ и осуществления централизованных мероприятий по охране здоровья.

Напомним, в январе нардепы приняли за основу проект закона о временном освобождении от уплаты НДС ввоза закупленных государством лекарств.