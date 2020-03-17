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ВР поддержала возможность изменений в своей работе на период карантина

ВР поддержала возможность изменений в своей работе на период карантина

КИЕВ. 17 марта. УНН. Парламентарии на внеочередном заседании ВРУ приняли в целом проект постановления №3218 о некоторых вопросах организации работы Верховной Рады Украины на период действия карантина в Украине. Соответствующее решение поддержали 358 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проект постановления №3218 о некоторых вопросах организации работы Верховной Рады Украины на период действия карантина в Украине предусматривает, что в период карантина устанавливается следующее:

- председатель ВРУ, в случае принятия правительством решения о продлении карантина в Украине, может принять решение о продолжении работы ВРУ в режиме работы в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях и группах,
- с целью решения ВРУ неотложных вопросов, связанных с ситуацией в Украине и необходимостью принятия в связи с этим ВРУ соответствующих решений, пленарные заседания созываются председателем ВРУ по предложению Согласительного совета,
- переносятся на четвертую сессию ВРУ девятого созыва даты проведения некоторых парламентских слушаний.

Напомним, Верховная Рада Украины продолжит свою работу в условиях эпидемии коронавирусаи не будет идти на карантин.

Источник: УНН
Теги: ВР, карантин
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