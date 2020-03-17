Новости: Политика
Вторник, 17 марта 2020, 09:37 • Антонина Карташева • 5310
Правоохранительный комитет поддержал кандидатуру Венедиктовой на должность Генпрокурора - нардеп
Ирина Венедиктова
КИЕВ. 17 марта. УНН. Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности поддержал кандидатуру Ирины Венедиктовой на должность Генерального прокурора Украины. Об этом в Telegram написал член комитета, народный депутат фракции "Слуга народа" Максим Бужанский, передает УНН.
"Комитет поддержал кандидатуру Ирины Венедиктовой на должность Генпрокурора", - написал Бужанский
Напомним, Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении на должность Генерального прокурора Ирины Венедиктовой.
Источник: УНН