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Правоохранительный комитет поддержал кандидатуру Венедиктовой на должность Генпрокурора - нардеп

Правоохранительный комитет поддержал кандидатуру Венедиктовой на должность Генпрокурора - нардеп

Ирина Венедиктова

КИЕВ. 17 марта. УНН. Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности поддержал кандидатуру Ирины Венедиктовой на должность Генерального прокурора Украины. Об этом в Telegram написал член комитета, народный депутат фракции "Слуга народа" Максим Бужанский, передает УНН.

"Комитет поддержал кандидатуру Ирины Венедиктовой на должность Генпрокурора", - написал Бужанский

Напомним, Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении на должность Генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

Источник: УНН
Теги: Генпрокурор, ВРУ
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