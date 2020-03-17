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Зеленский пришел в Раду

Зеленский пришел в Раду

Владимир Зеленский

КИЕВ. 17 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский пришел на внеочередное заседание Верховной Рады из-за вопроса назначения Генпрокурора Украины, передает корреспондент УНН.

"Учитывая ситуацию в нашем государстве, необходимость обеспечения бесперебойной и высокопрофессиональной работы всех органов государственной власти, особенно правоохранительных, мной было инициировано рассмотрение на внеочередном заседании ВР вопроса о предоставлении согласия на назначение Генерального прокурора Украины", - сказал Президент.

Как сообщалось ранее в УНН, Правоохранительный комитет поддержал кандидатуру Венедиктовой на должность Генпрокурора.

Источник: УНН
Теги: Генпрокурор, ВРУ, Владимир Зеленский
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