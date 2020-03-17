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Зеленский внес кандидатуру Венедиктовой на Генпрокурора и представил ее в Раде

Зеленский внес кандидатуру Венедиктовой на Генпрокурора и представил ее в Раде

Ирина Венедиктова

КИЕВ. 17 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский пришел на внеочередное заседание Верховной Рады, где внес предложение о предоставлении согласия Верховной Рады на назначение Венедиктовой Ирины Валентиновны на должность Генерального прокурора Украины, передает корреспондент УНН.

"Учитывая ситуацию в нашем государстве, необходимость обеспечения бесперебойной и высокопрофессиональной работы всех органов государственной власти, особенно правоохранительных, мной было инициировано рассмотрение на внеочередном заседании ВР вопроса о предоставлении согласия на назначение Генерального прокурора Украины. Согласно ч. 5 ст. 85, п. 11 ч. 1 ст. 106 и ч. 3 ст. 131 Конституции, вношу предложение о предоставлении согласия Верховной Рады на назначение Венедиктовой Ирины Валентиновны на должность Генерального прокурора Украины", - сказал Президент.

По его словам, Венедиктова пока выполняет лбязанности руководителя ГБР. Она, по мнению Зеленского, обеспечит стабильную и слаженную работу прокуратуры.

"Впервые в истории независимой Украины прокурором может быть женщина", - добавил он.

Источник: УНН
Теги: Офис Генпрокурора, ВР, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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