Координационная работа правоохранительных органов полгода не происходила - Венедиктова

КИЕВ. 17 марта. УНН. Кандитдат на должность Генерального прокурора Украины Ирина Венедиктова пообещала восстановить координационную работу правоохранительных органов Украины. Об этом она сказала, выступая на трибуне Рады, передает корреспондент УНН.

"Уголовные производства. Мы все знали и прекрасно знаем, что координационная работа правоохранительных органов последние полгода не происходила. Очень много есть фактовых прав по одним и тем же производствам - и в ГБР, и в НАБУ, и в СБУ", - сказала кандидат.

Поэтому, по ее словам, очень важно все сделать таким образом, чтобы "происходила координация, с тем, чтобы преступность снизилась существенно и прокуратура стала эффективной государственной институцией".

Напомним, сегодня Президент Владимир Зеленский внес кандидатуру Венедиктовой на генпрокурора и представил ее в Раде.