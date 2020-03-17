Рада назначила Петрашко новым министром экономики

КИЕВ. 17 марта. УНН. Верховная Рада Украины назначила Игоря Петрашко на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства по представлению о назначении от премьер-министра Дениса Шмыгаля. Соответствующее решение поддержали 243 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

"Вношу представление о назначении Игоря Петрашко министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины", - сказал Шмыгаль.

По его словам, кандидат имеет широкие международные связи и является одним из лучших экономистов Украины.

"Системные вещи, которые нужно делать - продолжение политики дерегуляции, уменьшение давления на бизнес различных структур и органов. Идеальная ситуация - чтобы бизнес минимально общался с государством, а занимался тем, для чего он создавался - обеспечением рабочих мест, созданием производства", - сказал Петрашко.

Напомним, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду проект постановления о назначении на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко.