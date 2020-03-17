Петрашко рассказал о приоритетах в должности министра экономики

КИЕВ. 17 марта. УНН. Новоназначенный министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко на внеочередном пленарном заседании ВРУ принял присягу и назвал две приоритетные задачи в экономике в условиях эпидемии коронавируса. Об этом он рассказал во время своего выступления на внеочередном заседании Рады, передает корреспондент УНН.

"Что я вижу, как приоритетные задачи в экономике сейчас, это два направления: поддержать и сбалансировать украинского производителя, когда рынки будут закрываться. Важно сейчас помочь тем бизнесам, которые имеют производство - сохранить производство, рабочие места, зарпалату", - сказал Петрашко.

По его словам, также следует создавать фундаментальные условия, чтобы украинский бизнес в Украине чувствовал себя хорошо.

"Системные вещи, которые нужно делать - продолжение политики дерегуляции, уменьшение давления на бизнес различных структур и органов. Идеальная ситуация, чтобы бизнес минимально общался с государством, а занимался тем, для чего он создавался - обеспечение рабочих мест, создание производства", - добавил новый министр.

Напомним, Верховная Рада Украины назначила Игоря Петрашко на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства по представлению о назначении от Премьер-министра Дениса Шмыгаля.