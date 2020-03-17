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Суд по MH17 восстановит слушания на день и приостановит рассмотрение дела до июня

Суд по MH17 восстановит слушания на день и приостановит рассмотрение дела до июня

КИЕВ. 17 марта. УНН. Запланированное ранее заседание суда по делу о крушении пассажирского самолета рейса MH17 на Донбассе в 2014 году состоится 23 марта, затем рассмотрение дела перенесут до 8 июня. Об этом говорится в сообщении Гаагского суда, передает УНН.

"23 марта 2020 года в 10:00 слушания по уголовному делу MH17 восстановится без общественности и прессы, но будет сопровождаться прямой трансляцией. Суд примет решение только по предварительным запросам и приостановит рассмотрение дела до 8 июня 2020 года", - говорится в сообщении.

Ранее в суде заявили, что на фоне ситуации с распространением в мире коронавирусной инфекции, в заседаниях суда по делу о крушении пассажирского самолета рейса MH17 могут быть внесены изменения.

Как сообщалось ранее в УНН, МИД РФ решило прокомментировать заявление Австралии о начале судебного процесса по делу MH17.

Также информировалось о том, что адвокат потерпевших по делу MH17 рассказал о роли Путина в судебном процессе.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, MH17, Нидерланды, Международный суд ООН
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