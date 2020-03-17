В "Слуге народа" прогнозируют следующее внеочередное заседание ВР на следующей неделе

КИЕВ. 17 марта. УНН. Следующее внеочередное заседание Верховной Рады Украины может состояться в начале следующей недели. Об этом заявил журналистам в кулуарах Рады председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.

Отвечая на вопрос, когда будет следующее внеочередное заседание ВР, Арахамия сказал: "Следующее, я думаю, может быть в начале следующей недели, если не случится каких-то форс-мажоров, и мы не будем делать это на этой неделе".

Также он добавил, что сегодня парламентарии не остались в сессионном зале рассматривать законопроект о рынке земли, чтобы минимизировать риски нахождения нардепов в парламенте.

"Будем собираться, только если есть необходимая потребность", - добавил Арахамия.

Напомним, комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики готовит второй пакет законопроектов для экономической поддержки предпринимателей в условиях карантина, в частности, предусматривается кардинальное уменьшение арендной платы.



