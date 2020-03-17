Резников с представителями ООН и МККК обсудил помощь Востоку Украины во время карантина

КИЕВ. 16 марта. УНН. Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников провел встречу с представителями Международного Комитета Красного Креста и Организации Объединенных Наций в Украине, в рамках которой стороны обсудили сотрудничество во время карантина. Об этом сообщает пресс-служба министерства, передает УНН.

Так, сообщатся, что во время встречи представитель МККК Жиллетт Флоранс обратила внимание на необходимость упрощения процедуры импорта медицинских товаров во время карантина. В свою очередь, представитель ООН Асенефа Лубрани поставила вопрос оценки последствий новых ограничений во время карантина из-за COVID-19 для гуманитарных операций на Востоке Украины, в частности для движения через КПВВ вдоль линии соприкосновения, возможные меры для обеспечения того, чтобы гуманитарная помощь была доставлена в наиболее уязвимых слоев населения, проживающих в районах, неподконтрольных Правительства, а также в контролируемых районах, при установлении ограничений на внутренние поездки.

Участники встречи выразили обеспокоенность, что после начала российской агрессии в 2014 году, в ОРДЛО остались преимущественно старики. При этом, путешествующие через линию разграничения последние находятся в наибольшей группе риска.

Резников заверил, что Украина будет способствовать беспрепятственной работе международных и международных гуманитарных организаций. Он также отметил, что Указом Президента поручено ввести таможенное оформление грузов (лекарственных средств, медицинского оборудования, изделий медицинского назначения для организации борьбы с COVID-19), поступающих в Украину в течение суток.

Представители МККК и ООН выразили готовность поддерживать Украину. Достигнута договоренность определить имеющиеся потребности Украины и оценить возможности их обеспечения представителями МККК и ООН.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что по предварительной информации, в оккупированной боевиками Горловке зафиксировано 12 случаев коронавируса.