Выборы в ВР на Харьковщине: известны предварительные результаты

КИЕВ. 17 марта. УНН. Центральная избирательная комиссия обнародовала предварительные результаты выборов народного депутата Украины, проходили 15 марта на 179 округе в Харьковской области. Поэтому, назвали пятерку лидеров, среди которых из более 30 тыс. голосов лидирует самовыдвиженка Юлия Светличная. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

“ЦИК получила 100% протоколов участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей на 189 участках сто семьдесят девятого округа на промежуточных выборах народного депутата Украины. Данные поступили вчера средствами ИАС “Выборы народных депутатов Украины” Единой информационно-аналитической системы “Выборы”, — говорится в сообщении.

Так, первая пятерка кандидатов этого округа получила такое количество голосов:

1. Светличная Юлия, самовыдвижение — 77,5% или 30194 голосов за,

2. Птичник Виктория, политическая партия “Европейская Солидарность” — 7,9% или 3081 голосов за,

3. Егорова-Луценко Татьяна, самовыдвижение — 3% или 1183 голосов за,

4. Светличная Яна, самовыдвижение — 2,4% или 960 голосов за

5. Швайка Игорь — политическая партия Всеукраинское объединение “Свобода” — 2% или 853 голосов за.

“Это предварительные сведения. Результаты промежуточных выборов народного депутата Украины в ОВО № 179 должны быть установлены не позднее чем на пятнадцатый день со дня голосования, то есть до 30 марта 2020 года включительно”, — добавили в ЦИК.

Напомним, на момент закрытия избирательных участков на промежуточных выборах народного депутата в ОВО № 179 в Харьковской области активность избирателей составила 27,47%.