ООС: с начала суток боевики дважды обстреляли украинские позиции

КИЕВ. 17 марта. УНН. С начала текущих суток боевики на Донбассе дважды обстреляли украинские позиции. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Михаил Шаравара, передает УНН.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, вооруженные формирования Российской Федерации дважды открывали огонь по нашим позициям", - отметил он.

Отмечается, что на Донецком направлении противник обстрелял украинские позиции вблизи населенного пункта Березово, используя станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные гранатометы и другое стрелковое оружие.

"Также с запрещенного "минскими договоренностями" миномета калибра 82-мм российские оккупационные войска выпустили 5 мин по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Орехово, что на Луганском направлении", - добавил Шаравара.

Как сообщают в Минобороны, по имеющейся информации, боевых потерь в результате обстрелов противника нет.

Напомним, 16 марта вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один военный получил ранения.