Регистрация | Вход |
USD: 25,86 0,9365  EUR: 29,05 0,8204 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 17 марта 2020 22:03
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В случае неявки участникам пробного ВНО не вернут деньги, но раздадут материалы - УЦОКО
В случае неявки участникам пробного ВНО не вернут деньги, но раздадут материалы - УЦОКО
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
7815
Версия для печати

Украинцы в Эстонии получили визовые каникулы из-за трудностей с возвращением домой

Украинцы в Эстонии получили визовые каникулы из-за трудностей с возвращением домой

КИЕВ. 17 марта. УНН. Украинцы, которые имели основание находиться в Эстонии и возврат которых в Украину затруднено, будут иметь законное основание находиться в стране в дальнейшем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Министерства иностранных дел Украины относительно информации о коронавирусе.

“Визовые каникулы” для украинцев в Эстонии! Благодаря успешным переговорам посольства Украины в Эстонской Республике с Департаментом полиции и пограничной службы Эстонии, Департамент принял решение, что иностранцы, которые имели, по состоянию на 12 марта, законное основание для пребывания в Эстонии, и возвращение домой которых сейчас затруднено, будут иметь законное основание временно находиться в Эстонии и дальше", — говорится в сообщении.

Напомним, Эстония ввела чрезвычайное положение из-коронавируса до 1 мая.

Также напомним, из Египта начали эвакуацию украинский.

Источник: УНН
Теги: Украина, Эстония, Коронавирус
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.