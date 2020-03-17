Украинцы в Эстонии получили визовые каникулы из-за трудностей с возвращением домой

КИЕВ. 17 марта. УНН. Украинцы, которые имели основание находиться в Эстонии и возврат которых в Украину затруднено, будут иметь законное основание находиться в стране в дальнейшем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Министерства иностранных дел Украины относительно информации о коронавирусе.

“Визовые каникулы” для украинцев в Эстонии! Благодаря успешным переговорам посольства Украины в Эстонской Республике с Департаментом полиции и пограничной службы Эстонии, Департамент принял решение, что иностранцы, которые имели, по состоянию на 12 марта, законное основание для пребывания в Эстонии, и возвращение домой которых сейчас затруднено, будут иметь законное основание временно находиться в Эстонии и дальше", — говорится в сообщении.

Напомним, Эстония ввела чрезвычайное положение из-коронавируса до 1 мая.

Также напомним, из Египта начали эвакуацию украинский.