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В Минздраве уверены, что профессионализма украинских врачей хватит для преодоления коронавируса

В Минздраве уверены, что профессионализма украинских врачей хватит для преодоления коронавируса

КИЕВ. 17 марта. УНН. Министр здравоохранения Украины Илья Емец уверен, что профессионализма и сил украинских врачей хватит для преодоления коронавируса. Об этом он заявил в видеообращении, которое размещено на YouTube странице МЗ, передает УНН.

“Я призываю всю врачебную общности осознать ту меру ответственности, которую возложила на нас судьба в это трудное время. Я уверен, что у нас хватит сил и профессионализма наших медиков, чтобы успешно преодолеть коронавирус”, — сказал Емец.

Также он отметил, что в Минздраве работают над тем, чтобы работа медиков с инфицированными гражданами была обеспечена всем необходимым.

Кроме того, глава Минздрава призвал всех украинцев быть дисциплинированными и выполнять все рекомендации в противодействии расспространению коронавирусной инфекции.

Напомним, в Украине медработникам, которые будут работать с больными коронавирус и отдельным категориям работников, обеспечивающих основные сферы жизнедеятельности, доплачивать до 200% зарплаты.

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус
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