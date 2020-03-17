Боевики наращивают уровень боевой подготовки артиллерийских подразделений - разведка

КИЕВ. 17 марта. УНН. По данным разведки, боевики наращивают уровень боевой подготовки артиллерийских подразделений. Кроме того, под руководством российских инструкторов в настоящее время на полигоне "Южный" проходят сборы. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Михаил Шаравара, передает УНН.

"По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск наращивает уровень боевой подготовки артиллерийских подразделений. Так, 16-17 марта под руководством российских инструкторов на полигоне "Южный" временно оккупированной территории в Донецкой области проводятся сборы с корректировщик артиллерийского огня", - сообщил он.

Так, по данным Минобороны, на сборы привлекаются офицеры тактического звена (заместители командиров рот, командиры взводов) мотострелковых подразделений российских оккупационных войск", - сообщил он.

Отмечается, что кроме того, в марте с.г. в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК возросло количество и интенсивность тренировок по управлению огнем артиллерийских расчетов.

Напомним, с начала текущих суток боевики дважды обстреляли украинские позиции.