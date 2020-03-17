Криклий: сегодня ожидается 51 рейс с украинцами из-за рубежа

КИЕВ. 17 марта. УНН. Во вторник ожидается прибытие в Украину еще 51 рейса с гражданами, которые приняли решение вернуться на родину. Об этом в Telegram-канале сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает УНН.

"Один только "Борисполь" принял и отправил более 56 самолетов. Пока на сегодня ожидаем 51 рейс прибытия, но ситуация динамична. Буду сообщать здесь обо всех изменениях", - сообщил министр.

Он добавил, что рейсы принимают аэропорты Киева, Днепра, Одессы, Запорожья, Харькова.

По словам Криклия, уже вернулись сограждане из Азербайджана, Армении, Грузии, Египта, Израиля, Испании, Катара, Молдовы, ОАЭ, Таиланда, Турции.

Напомним, в Украину вернулись 1,5 тыс. граждан, находившихся в Египте - на курорте в Шарм-эль-Шейхе.