Регистрация | Вход |
USD: 25,86 0,9365  EUR: 29,05 0,8204 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 17 марта 2020 22:03
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В случае неявки участникам пробного ВНО не вернут деньги, но раздадут материалы - УЦОКО
В случае неявки участникам пробного ВНО не вернут деньги, но раздадут материалы - УЦОКО
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
28395
Версия для печати

Криклий: сегодня ожидается 51 рейс с украинцами из-за рубежа

Криклий: сегодня ожидается 51 рейс с украинцами из-за рубежа

Владислав Криклий

КИЕВ. 17 марта. УНН. Во вторник ожидается прибытие в Украину еще 51 рейса с гражданами, которые приняли решение вернуться на родину. Об этом в Telegram-канале сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает УНН.

"Один только "Борисполь" принял и отправил более 56 самолетов. Пока на сегодня ожидаем 51 рейс прибытия, но ситуация динамична. Буду сообщать здесь обо всех изменениях", - сообщил министр.

Он добавил, что рейсы принимают аэропорты Киева, Днепра, Одессы, Запорожья, Харькова.

По словам Криклия, уже вернулись сограждане из Азербайджана, Армении, Грузии, Египта, Израиля, Испании, Катара, Молдовы, ОАЭ, Таиланда, Турции.

Напомним, в Украину вернулись 1,5 тыс. граждан, находившихся в Египте - на курорте в Шарм-эль-Шейхе.

Источник: УНН
Теги: Украина, эвакуация, Коронавирус, Владислав Криклий

В тексте упоминаются

Криклий Владислав
Криклий Владислав
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.