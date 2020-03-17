Украинцев из Шри-Ланки планируют эвакуировать после 17 марта - МИД

КИЕВ. 17 марта. УНН. Посольство Украины в Индии договаривается, чтобы разрешили полет в Украину рейсами, запланированными на 18, 20 и 21 марта, для вывоза наших граждан. Об этом сообщает ресурс МИД "Коронавирус в мире", передает УНН.

"Вниманию граждан Украины, которые "застряли" на Шри-Ланке. МИД Украины делает все возможное, чтобы каждый мог вернуться домой. Посольство Украины в Индии сейчас договаривается, чтобы разрешили полет в Украину рейсами, запланированными на 18, 20 и 21 марта" , - сообщили в МИД.

Также отмечается, что консул Украины вылетит на Шри-Ланку в ближайшее время и будет координировать возвращения украинцев домой.

Дипломаты заверили также, что государственное агентство Украины по туризму и курортам и туроператоры Украины согласовывают алгоритм взаимодействия по плановому возвращению граждан домой.

Напомним, ранее сегодня глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что на Шри-Ланке застряли не менее 105 граждан Украины.