Зеленский уволил Венедиктову с ГБР и официально назначил Генпрокурором

КИЕВ. 17 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ирину Венедиктову Генеральным прокурором Украины. Соответствующий указ № 90/2020 от 17 января содержится на сайте Офиса Президента, передает УНН.

"Назначить Венедиктову Ирину Валентиновну Генеральным прокурором", - говорится в документе.

Кроме того, Зеленский указом №89/2020 уволил Венедиктову от временного исполнения обязанностей директора Государственного бюро расследований.

Напомним, ранее сегодня Верховная Рада Украины приняла проект постановления о предоставлении согласия на назначение Президентом Украины Владимиром Зеленским Ирины Венедиктовой на должность Генерального прокурора.