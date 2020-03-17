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Вторник, 17 марта 2020, 14:46 • Саша Картер • 11790
Зеленский уволил Венедиктову с ГБР и официально назначил Генпрокурором
Ирина Венедиктова
КИЕВ. 17 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ирину Венедиктову Генеральным прокурором Украины. Соответствующий указ № 90/2020 от 17 января содержится на сайте Офиса Президента, передает УНН.
"Назначить Венедиктову Ирину Валентиновну Генеральным прокурором", - говорится в документе.
Кроме того, Зеленский указом №89/2020 уволил Венедиктову от временного исполнения обязанностей директора Государственного бюро расследований.
Напомним, ранее сегодня Верховная Рада Украины приняла проект постановления о предоставлении согласия на назначение Президентом Украины Владимиром Зеленским Ирины Венедиктовой на должность Генерального прокурора.
Источник: УНН
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