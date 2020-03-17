У Зеленского состоялось совещание с членами правительства по эвакуации украинцев из-за рубежа

КИЕВ. 17 марта. УНН. В Офисе Президента Украины состоялось совещание с участием министра иностранных дел Дмитрия Кулебы по эвакуации украинцев, находящихся за рубежом. Об этом заявил глава МИД на брифинге, передает корреспондент УНН.

"Почему я опоздал на брифинг - было совещание в Офисе Президента, посвященное эвакуации. Это вопрос, которому на всех уровнях предоставляется наибольшее внимание", - сказал Кулеба.

По его словам, сейчас все внимание сосредоточено именно на возвращении украинских граждан, находящихся за рубежом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За рубежом "застряли" 43 тыс. украинцев - нардеп

"Сейчас мы остановили консульский прием, весь мир погрузился в беспрецедентный кризис. Как только мы стабилизируем ситуацию - сможем вернуться к этому вопросу. Сейчас я советую всем оставатся на своих местах, в своих странах, где они находятся. И вернуться к любым путешествиям или изменению места жительства после того, как ситуация стабилизируется", - добавил Кулеба.

Напомним, Мининфраструктуры призвало авиаперевозчиков не поднимать цены. Также министерство будет обращаться с исковыми заявлениями о возмещении средств тех лиц, которые заплатили за билет, но рейс не был осуществлен и они были доставлены в Украину за счет государства.