Регистрация | Вход |
USD: 25,86 0,9365  EUR: 29,05 0,8204 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 17 марта 2020 22:04
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В случае неявки участникам пробного ВНО не вернут деньги, но раздадут материалы - УЦОКО
В случае неявки участникам пробного ВНО не вернут деньги, но раздадут материалы - УЦОКО
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
6630
Версия для печати

У Зеленского состоялось совещание с членами правительства по эвакуации украинцев из-за рубежа

У Зеленского состоялось совещание с членами правительства по эвакуации украинцев из-за рубежа

КИЕВ. 17 марта. УНН. В Офисе Президента Украины состоялось совещание с участием министра иностранных дел Дмитрия Кулебы по эвакуации украинцев, находящихся за рубежом. Об этом заявил глава МИД на брифинге, передает корреспондент УНН.

"Почему я опоздал на брифинг - было совещание в Офисе Президента, посвященное эвакуации. Это вопрос, которому на всех уровнях предоставляется наибольшее внимание", - сказал Кулеба.

По его словам, сейчас все внимание сосредоточено именно на возвращении украинских граждан, находящихся за рубежом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За рубежом "застряли" 43 тыс. украинцев - нардеп

"Сейчас мы остановили консульский прием, весь мир погрузился в беспрецедентный кризис. Как только мы стабилизируем ситуацию - сможем вернуться к этому вопросу. Сейчас я советую всем оставатся на своих местах, в своих странах, где они находятся. И вернуться к любым путешествиям или изменению места жительства после того, как ситуация стабилизируется", - добавил Кулеба.

Напомним, Мининфраструктуры призвало авиаперевозчиков не поднимать цены. Также министерство будет обращаться с исковыми заявлениями о возмещении средств тех лиц, которые заплатили за билет, но рейс не был осуществлен и они были доставлены в Украину за счет государства.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, эвакуация, Офис президента Украины
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.