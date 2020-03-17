Зеленский сменил состав Координационного совета по противодействию COVID-19

КИЕВ. 17 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленсткий изменил состав Координационного совета по противодействию распространению COVID-19, добавив туда еще одного министра. Соответствующий указ № 91/2020 от 17 января содержится на сайте Президента, передает УНН.

"В частичное изменение статьи Из Указа Президента Украины от 16 марта 2020 года № 88 "О Координационном совете по противодействию распространению COVID-19" ввести в персональный состав Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Лазебную Марину Владимировну - Министра социальной политики Украины", - говорится в тексте документа.

Напомним, 16 марта Зеленский постановил образовать Координационный совет по противодействию распространению COVID-19.