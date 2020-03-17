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Зеленский сменил состав Координационного совета по противодействию COVID-19

Зеленский сменил состав Координационного совета по противодействию COVID-19

Владимир Зеленсикий

КИЕВ. 17 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленсткий изменил состав Координационного совета по противодействию распространению COVID-19, добавив туда еще одного министра. Соответствующий указ № 91/2020 от 17 января содержится на сайте Президента, передает УНН.

"В частичное изменение статьи Из Указа Президента Украины от 16 марта 2020 года № 88 "О Координационном совете по противодействию распространению COVID-19" ввести в персональный состав Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Лазебную Марину Владимировну - Министра социальной политики Украины", - говорится в тексте документа.

Напомним, 16 марта Зеленский постановил образовать Координационный совет по противодействию распространению COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Украина, указы, Коронавирус, Президент, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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