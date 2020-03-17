Криклий рассказал, как будут возвращать украинцев из Польши, Чехии и Германии

КИЕВ. 17 марта. УНН. Министерство инфраструктуры обсуждает организацию спецрейсов, с помощью которых будут возвращать украинцев из Чехии, Германии и Польши. Об этом сказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время брифинга о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, передает корреспондент УНН.

"Пассажирское железнодорожное сообщение закрывается и перестает осуществляться. Как внутри страны, так и международное железнодорожное сообщение. Единственное что, мы будем, как я уже отмечал, из Чехии, Германии и Польши возвращать граждан, сейчас для этого мы отдельно обсуждаем тоже организацию этих спецрейсов, чтобы мы могли вернуть, в том числе, через железнодорожное сообщение наших граждан", - сказал Криклий.

Напомним, Укрзализныця начиная со среды, 18 марта, приостанавливает внутреннее пассажирское сообщение из-за карантина из-за коронавируса.