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МОН приостанавливает прием граждан на время карантина

МОН приостанавливает прием граждан на время карантина

КИЕВ. 17 марта. УНН. Министерство образования и науки Украины на период карантина продолжает свою работу, но часть специалистов будет работать дистанционно и прием граждан приостанавливается. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.

"Работа МОН на время карантина: часть специалистов будет работать дистанционно, приостановлен прием граждан, обращения принимаются по почте, корреспонденция обрабатывается в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в дистанционном режиме МОН продолжит выполнять все необходимые задачи. Также отменяются или отсрочиваются ранее запланированные совещания, проверки, аттестационные и аккредитационные экспертизы и тому подобное.

"На время приостановления приема граждан отправить обращение можно на почтовый или электронный адрес МОН или оставить в кассе для приема корреспонденции", - говорится в сообщении.

Напомним, школьники, находящиеся на карантине, смогут проходить видеоуроки на телеканале Рада и Youtube-канале Министерства образования и науки.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минобразования, Коронавирус, карантин
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