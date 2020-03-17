В НАБУ из-за коронавируса отменили собеседования кандидатов на вакантные должности

КИЕВ. 17 марта. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины отменило проведение тестирований и собеседований кандидатов на вакантные должности в рамках мероприятий по предотвращению распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает УНН.

"С 16 марта 2020 года отменено проведение тестирований и собеседований кандидатов на вакантные должности в Национальном антикоррупционном бюро Украины с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19", - сообщили в НАБУ.

Бюро рекомендовало направлять пакеты документов для участия в открытом конкурсе в определенные сроки по почте по адресу: 03035, г. Киев, улица Василия Сурикова, дом 3.

В пресс-службе напомнили, что документы, направленные по электронной почте, к рассмотрению не принимаются.

"Также добавим, что приостановлено проведение публичных мероприятий (экскурсий, брифингов, пресс-конференций, прием международных делегаций и т.п.), учебные практики студентов в НАБУ, а также проведение заседаний РОК в здании Национального бюро", - добавили в НАБУ.

Как сообщал УНН, накануне правительство Украины приняло неотложные и жесткие меры для предотвращения распространения коронавируса.