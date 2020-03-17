Путин завтра посетит оккупированный Крым

КИЕВ. 17 марта. УНН. Президент России Владимир Путин, завтра, 18 марта, намерен незаконно посетить оккупированный Крым. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"18 марта Президент посетит Крым и Севастополь", - пишут на сайте Кремля.

Сообщается, что Путин примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС, а в режиме видеоконференции - Таврической ТЭС и подстанции "Порт" в Тамани.

В Севастополе же президент РФ собирается осмотреть мемориальный комплекс памятников обороны города в 1854-1855 годах и 1941-1944 годах "Малахов курган".

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"В этот же день в Симферополе Владимир Путин проведет встречу с представителями общественности Республики Крым и Севастополя и примет участие в торжествах, посвященных празднованию пятой годовщины Всекрымского референдума 2014 года и воссоединения Крыма с Россией", - сообщили в Кремле.

Как ранее сообщал УНН, Европейский Союз сохраняет твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также благосклонен к полной реализации своей политики непризнания аннексии Крыма Россией, в том числе с помощью ограничительных мер.