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Путин завтра посетит оккупированный Крым

Путин завтра посетит оккупированный Крым

Владимир Путин

КИЕВ. 17 марта. УНН. Президент России Владимир Путин, завтра, 18 марта, намерен незаконно посетить оккупированный Крым. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"18 марта Президент посетит Крым и Севастополь", - пишут на сайте Кремля.

Сообщается, что Путин примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС, а в режиме видеоконференции - Таврической ТЭС и подстанции "Порт" в Тамани.

В Севастополе же президент РФ собирается осмотреть мемориальный комплекс памятников обороны города в 1854-1855 годах и 1941-1944 годах "Малахов курган".

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"В этот же день в Симферополе Владимир Путин проведет встречу с представителями общественности Республики Крым и Севастополя и примет участие в торжествах, посвященных празднованию пятой годовщины Всекрымского референдума 2014 года и воссоединения Крыма с Россией", - сообщили в Кремле.

Как ранее сообщал УНН, Европейский Союз сохраняет твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также благосклонен к полной реализации своей политики непризнания аннексии Крыма Россией, в том числе с помощью ограничительных мер.

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, Крым
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