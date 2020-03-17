Александра Соколова назначили и.о. директора ГБР

КИЕВ. 17 марта. УНН. Александр Соколов назначен и.о. директора Государственного бюро расследований в связи с назначением Ирины Венедиктовой Генеральным прокурором. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"В связи с назначением Ирины Венедиктовой Генеральным прокурором, выполнять полномочия директора ГБР будет заместитель директора Александр Соколов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Александр Соколов приступает к исполнению полномочий с 17 марта 2020 года в соответствии с частью 1 статьи 10, пункта 2 части 4 статьи 10, части 4 статьи 12 Закона Украины "О Государственном бюро расследований".

Справка: Алексадр Соколов работал в СБУ в Харьковской области, ГНА Украины в Запорожской области, ГНС Украины в Харьковской области и МВД Украины. В 2019 получил степень кандидата юридических наук по специальности уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность.

Напомним, Зеленский уволил Венедиктову с ГБР и официально назначил генпрокурором.