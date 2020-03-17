Шмыгаль обсудил с послами G7 работу нового правительства в условиях эпидемии коронавируса

КИЕВ. 17 марта. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с послами стран “Большой семерки” планы нового правительства Укрины и его работу в условиях эпидемии коронавируса. Об этом он написал в своем Telegram, передает УНН.

“Украина не будет сворачивать с пути реформ. Еще раз о этом заявил, в этот раз на встрече с послами стран „Большой семерки“. Плодотворно обсудили с нашими международными партнерами планы нового правительства и работу в условиях сложной ситуации в мире, которую вызвал коронавирус”, — подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, несмотря на нелегкие вызовы, правительство намерено и в дальнейшем проводить начатые реформы и продолжать сотрудничество с Международным валютным фондом.

“Мы решительно настроены повысить энергоэффективность и строить диалог с инвесторами. Отдельно подчеркнул, что среди наших приоритетов есть и проведение эффективной приватизации. Послы стран „Большой семерки“ выразили поддержку Украине и готовность к дальнейшему сотрудничеству”, — написал Шмыгаль.

Напомним, Верховная Рада Украины сегодня назначила Игоря Петрашко на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства по представлению о назначении от премьер-министра Дениса Шмыгаля.