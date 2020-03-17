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Довыборы в Раду: ЦИК приняла протокол окружной избирательной комиссии с мокрой печатью

Довыборы в Раду: ЦИК приняла протокол окружной избирательной комиссии с мокрой печатью

КИЕВ. 17 марта. УНН. Сегодня Центральная избирательная комиссия в режиме заседания рассмотрела и приняла для дальнейшей обработки протокол окружной избирательной комиссии об итогах голосования по выборам народных депутатов Украины в одномандатном избирательном округе № 179 на промежуточных выборах народного депутата Украины 15 марта 2020 года, прередае УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"Ведомости указанного протокола на заседании Комиссии объявил председатель окружной избирательной комиссии ОВО № 179, отчитавшись о работе комиссии по организации промежуточных выборов народного депутата Украины в указанном округе", - сообщили в пресс-службе.

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В начале декабря Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата, члена фракции "Слуга народа" Алексея Кучера, который в июле победил на выборах в 179-м округе.

За несколько недель до этого Кучер стал председателем Харьковской областной государственной администрации. Перед ним с октября 2016-го по ноябрь 2019-го эту должность занимала Юлия Светличная.

Источник: УНН
Теги: ЦИК, Украина, Харьков и Харьковская область
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