Более тысячи украинцев хотят эвакуироваться из Германии - посол

КИЕВ. 17 марта. УНН. Более тысячи украинских граждан, находящихся в Германии, выразили желание быть эвакуированными на Родину. Об этом в Twitter написал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, передает УНН.

“Вниманию всех соотечественников в Германии, которые хотят вернуться домой: посольство и консульства в Гамбурге, Дюссельдорфе, Мюнхене и Франкфурте продолжают в режиме 24/7 регистрировать Вас для эвакуации на родину: по состоянию на сейчас 1192 человека. Украина никого не оставит в беде!”, — написал Мельник.

Напомним, Министерство инфраструктуры Владислав Криклий сегодня заявил, что обсуждает организацию спецрейсов, с помощью которых будут возвращать украинцев из Чехии, Германии и Польши.