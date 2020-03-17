Регистрация | Вход |
USD: 25,86 0,9365  EUR: 29,05 0,8204 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 17 марта 2020 22:05
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В случае неявки участникам пробного ВНО не вернут деньги, но раздадут материалы - УЦОКО
В случае неявки участникам пробного ВНО не вернут деньги, но раздадут материалы - УЦОКО
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
21120
Версия для печати

Более тысячи украинцев хотят эвакуироваться из Германии - посол

Более тысячи украинцев хотят эвакуироваться из Германии - посол

КИЕВ. 17 марта. УНН. Более тысячи украинских граждан, находящихся в Германии, выразили желание быть эвакуированными на Родину. Об этом в Twitter написал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, передает УНН.

“Вниманию всех соотечественников в Германии, которые хотят вернуться домой: посольство и консульства в Гамбурге, Дюссельдорфе, Мюнхене и Франкфурте продолжают в режиме 24/7 регистрировать Вас для эвакуации на родину: по состоянию на сейчас 1192 человека. Украина никого не оставит в беде!”, — написал Мельник.

Напомним, Министерство инфраструктуры Владислав Криклий сегодня заявил, что обсуждает организацию спецрейсов, с помощью которых будут возвращать украинцев из Чехии, Германии и Польши.

Источник: УНН
Теги: Украина, Германия, Коронавирус
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.