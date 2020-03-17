Никаких ограничений для чартеров, которые заберут украинцев, между Египтом и Украиной нет - МИД

КИЕВ. 17 марта. УНН. Никаких ограничений на перелеты чартерных рейсов, которые заберут украинцев домой, между Египтом и Украиной пока не введено. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает УНН.

"17 марта этого года в МИД Украины проведено координационное совещание с руководством Министерства инфраструктуры, Государственной авиационной службы, Государственного агентства развития туризма, авиакомпаний и туристических операторов", - сообщили в МИД.

По словам дипломатов, в ходе встречи были согласованы алгоритмы дальнейшего взаимодействия и начата совместная работа с целью возвращения домой украинских туристов после отдыха в Египте.

"Информируем, что никаких ограничений на перелеты чартерных рейсов, которые заберут украинцев домой, между Египтом и Украиной не введено. МИД Украины и Посольство Украины в Египте находятся в постоянном контакте с органами власти Египта для решения всех возможных вопросов, которые могут возникнуть у граждан во время пребывания за рубежом", - подчеркнули в министерстве.

Как сообщал УНН, украинские граждане, которые находятся в Египте и изъявили желание отбыть на родину, вернутся домой в течение последующих 3 дней.