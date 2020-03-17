Нардеп "Юзик" попал в ДТП

КИЕВ. 17 марта. УНН. Автомобиль нардепа Юрия "Юзика" Корявченкова попал в ДТП с участием другого авто. Об этом в Facebook написал парламентарий Владимир Кабаченко, передает УНН.

"Еду на встречу ... и тут картина: довольный Юзик на фоне не очень довольного владельца авто, в которое въехал Юзик ... Всем осторожнее и внимательнее за рулем!!!" - написал нардеп.

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На фото видно, как Корявченков говорит, вероятно, с другим водителем.

Как сообщал УНН, в Чернигове депутат городского совета сбил пешехода.