Распространение COVID-19: Киевская таможня Гостаможслужбы переходит в онлайн-режим

КИЕВ. 17 марта. УНН. Все подразделения Киевской таможни Гостаможслужбы продолжат работать. В то же время таможня переходит в онлайн-режим. Соответствующее сообщение опубликовано на Facebook-странице таможенной службы, передает УНН.

"Все подразделения Киевской таможни Гостаможслужбы продолжат работать. Вместе с тем, с 18.03.2020, учитывая требование настоящего и соблюдая государственной позиции по принятию мер для предотвращения распространения коронавируса COVID-19 Киевская таможня Гостаможслужбы переходит в онлайн-режим", - говорится в сообщении.

В частности, временно прекращается личный прием граждан руководством таможни.

Кроме того, ограничивается доступ в административные здания Киевской таможни Гостаможслужбы, расположенные в Киеве, в аерорпорту "Борисполь", в Житомире и Черкассах.

Сообщается также, что прием корреспонденции, принесенной гражданами лично или по доверенности, будет осуществляться только через специальный ящик, установленный на КПП-1 в Киеве.

Зато в таможне предлагают для официальной переписки с таможней по возможности использовать электронную почту [email protected], при оформлении писем соблюдая те же требования, что и при обычной переписке, а также обращаться по телефонам Киевской таможни Гостаможслужбы.

Как сообщал УНН, накануне глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов предупредил о возможности изменений ситуации с работой на некоторых пунктах пропуска через границу Украины.