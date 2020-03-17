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Укрзализныця за неделю вернула деньги за 400 тысяч билетов, отмененных из-за карантина - министр

Укрзализныця за неделю вернула деньги за 400 тысяч билетов, отмененных из-за карантина - министр

Владислав Криклий

КИЕВ. 17 марта. УНН. В период с 11 по 17 марта "Укрзализныця" вернула деньги за 400 тысяч билетов, отмененных из-за карантинных мероприятий в Украине. Об этом в Telegram-канале сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает УНН.

"С 11 по 17 марта "Укрзализныця" вернула деньги за 400 тысяч билетов, отмененных из-за карантина. Вернуть свои деньги можно в течение одного месяца от даты запланированного отправления поезда. Если у вас были билеты, скажем, на 21 марта, можете обращаться за возвратом средств до 21 апреля", - написал министр.

Он призвал всех сохранять спокойствие и не скапливаться у железнодорожных касс.

"Все получат средства обратно. Будьте сознательны и не подвергайте друг друга опасности", - добавил Криклий.

Напомним, Укрзализныця начиная со среды, 18 марта, приостанавливает внутреннее пассажирское сообщение.

Источник: УНН
Теги: Украина, Укрзализныця, Коронавирус, Владислав Криклий, Сохраняйте спокойствие!

В тексте упоминаются

Криклий Владислав
Криклий Владислав
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