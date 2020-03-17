Венедиктова приступила к работе в должности Генпрокурора

Киев. 17 марта. УНН. Ирина Венедиктова официально приступала к работе в должности Генерального прокурора Украины, об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.

Так, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак представил Венедиктову сотрудникам Офиса Генерального прокурора.

"Убежден, что Офис Генерального прокурора будет работать эффективно, будет на страже украинского законодательства и ответит на все вызовы общества, которое ждет, в первую очередь, на законность, на справедливость", - подчеркнул он.

Напомним, сегодня в парламенте проголосовали за кандидатуру Венедиктовой на должность Генерального прокурора Украины. "За" отдали свои голоса 269 народных депутатов.

Добавим, во время своего выступления с трибуны ВР, Венедиктова, отвечая на вопрос нардепа Дубинского об уголовных делах в отношении пятого Президента Порошенко, сказала, что эти дела могут быть завершены очень быстро и они должны двигаться.