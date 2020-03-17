Регистрация | Вход |
USD: 25,86 0,9365  EUR: 29,05 0,8204 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 18 марта 2020 07:58
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В случае неявки участникам пробного ВНО не вернут деньги, но раздадут материалы - УЦОКО
В случае неявки участникам пробного ВНО не вернут деньги, но раздадут материалы - УЦОКО
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
14100
Версия для печати

На завтра запланировано возвращение еще 40 рейсов с украинцами - Зеленский

На завтра запланировано возвращение еще 40 рейсов с украинцами - Зеленский

КИЕВ. 17 марта. УНН. На завтра, 18 марта, запланировано 40 рейсов, которые эвакуируют украинцев, которые "застряли" за границей. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН со ссылкой на видео в Telegram-канале "Коронавирус_инфо".

"Вчера 125 рейсов вернуло домой 23 тыс. украинцев. Сегодня - 50 рейсов и 10 тыс. украинцев. На завтра, предварительно, запланировано еще 40 рейсов. Украинцев принимают аэропорты Киева, Днепра, Одессы, Запорожья, Харькова и Львова. Уже вернулись самолеты из Азербайджана, Армении, Грузии, Египта, Израиля, Испании, Катара, Молдовы, ОАЭ, Таиланда и Турции", - сообщил Зеленский.

Президент отметил, что украинцы, которые планируют вернуться на собственном авто или автобусе, должны внимательно ознакомиться с ограничениями в странах, через которые будет пролегать их маршрут.

"Также ознакомьтесь с работой режимов пропускных пунктов на государственной границе Украины. Соответствующая интерактивная карта доступна на сайте Новой таможни", - добавил Зеленский.

Ранее УНН писал, что Зеленский посоветовал украинцам за рубежом, которые хотят вернуться, зарегистрироваться в системе "Друг" и сообщить МИД страну пребывания и информацию о сути проблемы.

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.