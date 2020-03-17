Завтра Украина вернет своих граждан с Шри-Ланки - министр

КИЕВ. 17 марта. УНН. Завтра, 18 марта, Украина вернет украинцев с островов Шри-Ланки. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает УНН.

“Завтра возвращаем украинцев, которые не могли выехать из Шри-Ланки”, — написал министр.

Ранее Кабинет министров определил координатора по эвакуации граждан Украины из “очагов коронавируса”, им стало министерство инфраструктуры. Позже глава этого министерства, Владислав Криклий говорил, что в течение вторника, 17 марта, ожидается 51 рейс с уркаинцами из-за рубежа.

Впоследствии Президент Зеленский заявил, что на 18 марта запланировано возвращение еще 40 рейсов с украинцами.

Напомним, по состоянию на вечер 17 марта в Украине зафиксировано уже 14 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Среди них — два летальных случая.

Вспышка и распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 были впервые замечены в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.