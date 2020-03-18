Путин подписал указ о голосовании по изменениям в Конституцию РФ, которые "обнулят" его каденции

КИЕВ. 18 марта. УНН. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о назначении даты так называемого “общероссийского голосования”, где будут внесены поправки в российскую конституцию. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля, передает УНН.

Согласно этому указу, голосование состоится 22 апреля 2020.

Все внесенные поправки в конституцию РФ будут рассматриваться одним пакетом: граждане России должны будут ответить на вопрос “вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?”.

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Раньше 16 марта Конституционный суд России признал законными поправки в основной закон, в том числе те, которые предусматривают обнуление президентских сроков Владимира Путина. До этого сам Путин одобрил эти изменения. Поэтому их должны рассмотреть на “всероссийском” референдуме.

11 марта законопроект единогласно поддержала Государственная дума России. В Совете Федерации против него проголосовал один депутат. Впоследствии изменения в Конституцию одобрили во всех регионах России и незаконно аннексированном Крыму.

В нескольких городах России в день рассмотрения закона в Конституционном суде прошли пикеты против обнуления путинских сроков, несколько десятков человек были задержаны.