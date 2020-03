Выборы США: Байден побеждает на праймериз демократов во Флориде и Иллинойсе

КИЕВ. 18 марта. УНН. Бывший вице-президент США Джозеф Байден гарантировал себе уверенную победу на первичных выборах (праймериз) демократов в штате Флорида. Такие оценки приводят ведущие американские СМИ, в частности телеканалы CNN, ABC и NBC а также агентство Associated Press и газета The New York Times, передает УНН.

На праймериз во Флориде отбирают делегатов, которые на предстоящем национальном съезде демократов поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты США от партии. По итогам первичных выборов в штате будут распределены голоса 219 делегатов.

Согласно приведенным телеканалами данным — по результатам обработки более 80% бюллетеней — Байден получил около 60% голосов избирателей, сенатор от Вермонта Берни Сандерс — примерно 22%. The New York Times отмечает, что Байден по итогам праймериз во Флориде заручится поддержкой не менее 129 делегатов, Сандерс — минимум 48.

СМИ смогли представить прогнозы относительно исхода праймериз сразу же после закрытия участков, в частности, потому, что многие жители штата проголосовали досрочно. По данным AP, при проведении первичных выборов в некоторых округах штата имели место серьезные трудности. Сотни добровольцев, которые ранее выражали готовность помогать при проведении праймериз, не пришли на участки из-за опасений, касающихся распространения в США нового коронавируса.

Байден также гарантировал себе победу на первичных выборах (праймериз) демократов, состоявшихся во вторник в штате Иллинойс. Такие оценки привели агентство Associated Press, газета The New York Times, телеканалы NBC и CNN. По итогам первичных выборов в штате будут распределены голоса 155 делегатов.

Оценки ведущих СМИ представлены на основе опросов людей, пришедших на избирательные участки, а также предварительные данные об итогах голосования. Согласно приведенным The New York Times итогам обработки 36% бюллетеней, Байден получил более 58% голосов избирателей, сенатор от Вермонта Берни Сандерс — около 37%. Издание констатирует, что Байден по итогам праймериз в Иллинойсе заручится поддержкой не менее 93 делегатов, Сандерс — минимум 46.

По данным AP, в Иллинойсе до последнего момента продолжались споры между представителями местной власти относительно того, стоит ли отменить голосование за распространения в США нового коронавируса. Как отмечает газета Chicago Tribune, в штате имели место случаи, когда избирательные участки открылись с большим опозданием, поскольку не пришли сотрудники, которые должны были обеспечивать их работу.

