Зеленский подписал ряд законов для противодействия коронавирусу в Украине

КИЕВ. 18 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал четыре законопроекта, которые вчера приняли парламентарии для противодействия коронавирусу в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные на сайте ВРУ.

"Возвращено с подписью от Президента", - отмечается в сообщении.

Так, Зеленский подписал четыре законопроекта (№ 3219, 2538, 2539, 3220), которые предусматривают противодействие эпидемии коронавируса в Украине, поддержку предпринимателей на время карантина.

Проект закона № 3219 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины имеет целью предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19).

Законопроект предусматривает:

проведение закупки товаров, работ и услуг, необходимых для этой цели, без применения процедур, предусмотренных Законом Украины "О публичных закупках",

стопроцентную предоплату за такие товары, работы и услуги;

освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарственных средств, медицинских изделий и медицинского оборудования, предназначенных для предотвращения возникновения и распространения коронавируса;

контроль со стороны Кабинета министров Украины за ценами на лекарственные средства, товары медицинского назначения и социально значимые товары.

Этот закон вступает в силу со дня опубликования.

Проект закона № 2538 предусматривает обеспечение возможности осуществлять закупки медицинских товаров за средства государственного бюджета с привлечением Закупочной организации.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Законопроектом № 2539 предлагается временно до 1 января 2023 года освободить от налогообложения налогом на добавленную стоимость операции по, в частности, ввозу на таможенную территорию Украины лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, закупаемых лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения, предусмотренных для выполнения программ и осуществления централизованных мероприятий по охране здоровья.

Этот закон вступает в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем его опубликования.

Проект закона № 3220 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины имеет целью поддержать предпринимателей при коронавирусе, утвердив для них некоторые льготы.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за его опубликования.

Напомним, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании 17 марта приняла в целом проект закона о внесении изменений в законодательство, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавируса.