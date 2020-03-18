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Карантин в Раде: комитет заслушивает отчет Нацсовета по скайпу

Карантин в Раде: комитет заслушивает отчет Нацсовета по скайпу

КИЕВ. 18 марта. УНН. Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики впервые заслушал отчет Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания онлайн через карантин. Соответствующими фото поделилась в Facebook заместитель председателя фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук, передает УНН.

“Работа комитетов в условиях карантинных мероприятий — чуть ли не впервые отчет Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания депутаты заслушивают по скайпу”, — написала Кравчук.

Напомним, в Верховной Раде Украины ищут юридическую модель работы парламента в дистанционном режиме из-за эпидемии коронавируса в Украине.

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус, ВРУ
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