Карантин в Раде: комитет заслушивает отчет Нацсовета по скайпу

КИЕВ. 18 марта. УНН. Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики впервые заслушал отчет Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания онлайн через карантин. Соответствующими фото поделилась в Facebook заместитель председателя фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук, передает УНН.

“Работа комитетов в условиях карантинных мероприятий — чуть ли не впервые отчет Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания депутаты заслушивают по скайпу”, — написала Кравчук.

Напомним, в Верховной Раде Украины ищут юридическую модель работы парламента в дистанционном режиме из-за эпидемии коронавируса в Украине.