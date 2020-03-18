В Кабмине началось открытое заседание правительства

КИЕВ. 18 марта. УНН. Кабинет министров Украины начал открытое заседание правительства. Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"По просьбе общественности, журналистов, мы делаем заседания Кабинета министров Украины открытым. Мы правительство для людей, нам скрывать нечего", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что правительство вынуждено создавать неудобства для общества, закрывая ТРЦ, метро и другие заведения, но этим они заботятся о безопасности граждан.

Напомним, Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть ряд вопросов, в частности, проект постановления об изменении порядка предоставления государственной поддержки предпринимателям, а также проект распоряжения о выделении средств из резервного фонда госбюджета.