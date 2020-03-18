Шмыгаль перед заседанием Кабмина был на совещании у Зеленского

КИЕВ. 18 марта. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль перед началом сегодняшнего заседания правительства был на совещании у Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он заявил во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Сегодня мы примем решение о создании стабилизационного фонда государства. Сегодня примем еще ряд решений, которые проговаривали с Президентом Украины сегодня на отдельном совещании перед правительством", - сказал Шмыгаль.

Напомним, Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть ряд вопросов, в частности, проект постановления об изменении порядка предоставления государственной поддержки предпринимателям, а также проект распоряжения о выделении средств из резервного фонда госбюджета.