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Шмыгаль перед заседанием Кабмина был на совещании у Зеленского

Шмыгаль перед заседанием Кабмина был на совещании у Зеленского

Денис Шмыгаль

КИЕВ. 18 марта. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль перед началом сегодняшнего заседания правительства был на совещании у Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он заявил во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Сегодня мы примем решение о создании стабилизационного фонда государства. Сегодня примем еще ряд решений, которые проговаривали с Президентом Украины сегодня на отдельном совещании перед правительством", - сказал Шмыгаль.

Напомним, Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть ряд вопросов, в частности, проект постановления об изменении порядка предоставления государственной поддержки предпринимателям, а также проект распоряжения о выделении средств из резервного фонда госбюджета.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, правительство, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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